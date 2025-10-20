10月21日の決算発表銘柄（予定） ■取引時間中の発表 ◆第3四半期決算： ブロンコＢ [東Ｐ] ■発表時間未確認※カッコ()内は直近決算発表の公表時刻 ◆本決算： ラサールロジ [東Ｒ] (前回16:00) オリックスＦ [東Ｒ] (前回15:30) 合計3社 ※「株探」では、株価、PER、利回りなどを併記した【決算発表予定】銘柄一覧をご覧いただけます。 株探ニュース