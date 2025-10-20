20日15時45分、大阪取引所の日経225先物期近2025年12月限は前週末清算値比1750円高の4万9300円で取引を終えた。出来高は5万1084枚だった。この日の日経平均株価の現物終値4万9185.5円に対しては114.50円高。 株探ニュース