20日15時45分、TOPIX先物期近2025年12月限は前週末清算値比89.5ポイント高の3257ポイントで取引を終えた。出来高は4万8825枚だった。この日のTOPIXの現物終値3248.45ポイントに対しては8.55ポイント高。 株探ニュース