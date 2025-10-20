20日15時45分、JPX日経インデックス400先物期近2025年12月限は前週末清算値比885ポイント高の2万9395ポイントで取引を終えた。出来高は3904枚だった。この日のJPX日経インデックス400の現物終値2万9279.45ポイントに対しては115.55ポイント高。 株探ニュース