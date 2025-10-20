20日15時45分、東証グロース市場250指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比23ポイント高の723ポイントで取引を終えた。出来高は6323枚だった。この日の東証グロース市場250指数の現物終値730.75ポイントに対しては7.75ポイント安。 株探ニュース