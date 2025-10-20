20日15時45分、東証REIT指数先物期近2025年12月限は前週末清算値比15ポイント高の1940.5ポイントで取引を終えた。出来高は317枚だった。この日の東証REIT指数の現物終値1947.85ポイントに対しては7.35ポイント安。 株探ニュース