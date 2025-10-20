北京大学地球空間科学学院が10月18日に発表した情報によると、同学院の研究チームはこのほど、「中国天眼」(500メートル口径球面電波望遠鏡「FAST」)を利用して、恒星の黒点周辺の磁場に由来する新たなミリ秒単位の高速電波バーストを観測しました。これは人類の太陽系外の恒星の小規模磁場に関する認識の空白を埋めるもので、太陽系外の宇宙天気の研究を進める上で重要な意義があります。これに関する研究成果はこのほど、米国科