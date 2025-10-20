LE SSERAFIM（ルセラフィム）のKAZUHA（カズハ）が、Instagramを更新。ミディアムヘアが新鮮なモノクロショットを公開した。 【写真】“イケメンすぎる”ミディアムヘアのカズハ（LE SSERAFIM）／「COMPACT BITES」コンセプトフォト【動画】ティースジュエリーをつけたLE SSERAFIM ■新鮮なミディアムヘアを披露したルセラ・カズハ これは、10月24日にリリースされるLE SSERAFIMの1stシングル「SPAGHETTI」の