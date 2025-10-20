20日の外国為替市場のドル円相場は午後4時時点で1ドル＝150円68銭前後と、前週末午後5時時点に比べ98銭の大幅なドル高・円安。ユーロ円は1ユーロ＝175円68銭前後と35銭のユーロ高・円安で推移している。 株探ニュース