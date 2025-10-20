静岡創業の肉のプロ集団が手掛ける新感覚ハンバーグブランド「花より、ハンバーグ。」の4号店が、2025年10月16日(木)にASTY静岡にオープン。A5黒毛和牛などをブレンドしたこだわりのハンバーグを、自分好みの焼き加減で味わう“焼肉スタイル”で楽しめるお店です！ 花より、ハンバーグ。ASTY静岡店  オープン日：2025年10月16日(木)所在地：ASTY静岡東館 (静岡県静岡市葵区黒金町54番地3)営業時間：平日 11:30〜22: