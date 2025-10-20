『仮面ライダーガヴ』の“if”を描くスピンオフ『仮面ライダーヴラムルートストマック』が、東映特撮ファンクラブ（TTFC）にて制作され、今冬に配信されることが決定。テレビシリーズとは異なるルートをたどったラーゲ9／仮面ライダーヴラム（庄司浩平）を主人公とするオリジナルスピンオフとなる。併せて、TTFCと東映特撮YouTube Officialにて予告映像が解禁された。【動画】仮面ライダーヴラムを主人公とするオリジナルスピ