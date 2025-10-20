国内外でとらふぐ料理「玄品」を展開する株式会社関門海が、玄品 本町店に新業態「おでんカウンター」を2025年10月15日より開始します。ふぐを知り尽くした専門店だからこそ出来る“ふぐ出汁”を隠し味に加えた独自のおでんを、カウンター7席限定で提供する新しいお店です！ とらふぐ料理「玄品」本町店 おでんカウンター  グランドオープン：2025年10月15日(水)場所：玄品 本町店内 1Fカウンター (大阪府大阪市中