秋田県内で20日朝、人がクマに襲われる被害が相次ぎ、合わせて6人がけがをしました。このうち4人が被害に遭った湯沢市では、住宅にクマがとどまり続けていて、市や警察が対応に当たっています。警察などによりますと、20日午前5時すぎ、湯沢市清水町で63歳の男性が背後からクマに襲われ、倒れた際に指などにけがをしました。その後も湯沢市中心部の半径500メートル圏内で男性3人が次々とクマに襲われ、けがをしました。4人目が被害