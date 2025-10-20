「秋季高校野球関東大会・準々決勝、専大松戸４−２横浜」（２０日、山日ＹＢＳ球場）昨年のセンバツ王者、横浜が逆転負け。来春のセンバツ出場が微妙な状況となった。専大松戸は今春の関東大会でも敗れた相手。二回に１点を先制したが、先発左腕の小林鉄三郎投手が二回に同点ソロを被弾。五回にも２ランを打たれ、リードを奪われた。六回からは、エース織田翔希投手が登板。だが、立ち上がりに二塁打と犠打で２死三塁とさ