アトレ上野にて、国立西洋美術館で開催される「オルセー美術館所蔵印象派―室内をめぐる物語」とのコラボ企画「アトレでひたる、オルセー印象派展のアートの余韻」が開催されます。2025年10月25日(土)から11月30日(日)までの期間限定で、コラボメニューや限定ノベルティのプレゼントなどが展開される、アートの秋にぴったりの企画です！ アトレ上野「オルセー美術館所蔵印象派―室内をめぐる物語」コラボレーション企画&#