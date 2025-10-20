ドジャースのウィル・スミス捕手が１９日（日本時間２０日）、ドジャースタジアムで行われたワールドシリーズに向けての全体練習に参加した。リーグ優勝決定シリーズでは全４試合でスタメンマスクをかぶり、攻守でチームをけん引。終了後に公開したショットが反響を呼んだ。妻のカラさんに加え、長女・シャーロットちゃん、次女・レイトンちゃんと一緒に写った記念写真。スミスは「ワールドシリーズに戻ってきた！あと４勝だ！