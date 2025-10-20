20日の日経平均株価は1600円以上の大幅な値上がりとなり、初めて4万9000円台で取引を終えました。【画像】日経平均終値4万9185円 政局懸念が後退した影響か週明けの日経平均株価は午前中にこれまでの取引時間中の最高値4万8597円を更新すると、午後にはさらに上げ幅を拡大しました。初めて4万9000円台まで上昇し、終値は先週末より1603円高い4万9185円となりました。自民党と日本維新の会が20日に連立政権の合意書に署名す