南米ボリビアで19日に行われた大統領選挙の決選投票で、中道のロドリゴ・パス氏が勝利し、約20年続いた左派政権からの交代が決まりました。ボリビア大統領選挙の決選投票は、中道の「キリスト教民主党」のロドリゴ・パス上院議員と、右派「自由と民主主義同盟」のホルヘ・キロガ元大統領との間で争われました。選挙管理員会によりますと、97％以上が開票された時点で、それぞれの得票率はパス氏が54.61％、キロガ氏が45.39％で、パ