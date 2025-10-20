これからの季節は、ちょっと濃厚な味わいのアイスクリームが食べたくなりますよね。ハーゲンダッツ ミニカップには、カリカリ食感のアーモンド×濃厚なキャラメルの欲張りフレーバー「クランチアーモンドキャラメル」が新登場。10月21日（火）から期間限定で全国にお目見えします。ハーゲンダッツの新作「クランチアーモンドキャラメル」頑張った1日のご褒美に食べたいハーゲンダッツのアイスクリーム。秋冬は少し濃厚なフレーバー