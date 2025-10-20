ジェーシービー（JCB）とHoteLuxは、JCBプレミアムカード会員向けに「JCB Premium Stay Powered by HoteLux」を開始した。JCBのプレミアムカード会員向けに、HoteLuxの上級会員資格とクーポンを毎年付与する。JCBザ・クラス会員には「Elite Plus」会員資格と年間4万円分のクーポン、プラチナ会員には「Elite」会員資格と年間2万円分のクーポン、ゴールド ザ・プレミア／ゴールド会員には「Elite」会員資格と年間1万円分のクーポン