2024年度スチール缶リサイクル率は94.4%で、過去最高となった。スチール缶リサイクル協会は15日、都内で2024年度(24年4月〜25年3月)スチール缶リサイクル率、2024年度スチール缶リデュース率について説明会を行った。冒頭、理事長の廣荑孝氏は「スチール缶は鉄でできていて、何にでも何度でもリサイクルされる循環型の素材だ。スチール容器を使っていただき、リサイクルすることが地球環境を維持することにつながっているこ