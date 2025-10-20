◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ最終ステージ第６戦ソフトバンク―日本ハム（２０日・みずほペイペイドーム）ソフトバンク・中村晃外野手が試合前の練習に復帰。ベンチ入りすることが濃厚となった。１８日の第４戦で一塁塁審と激突し、試合中に緊急搬送。「後頭部の打撲」と診断された。脳しんとうの可能性もあり、１９日も経過観察。第５戦を欠場し、練習も行わず「体は大丈夫です。きょうは絶対安静でし