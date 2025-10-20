活動を休止しているモーニング娘。’25の北川莉央さん（21）が20日、ハロー！プロジェクトの公式サイトを通じ、年内をもってグループとハロー！プロジェクトを卒業することを発表しました。北川さんは2019年6月22日、15期メンバーとしてグループに加入。高い歌唱力をいかし活躍していました。しかし今年4月、ハロー！プロジェクトのルールに反する事案が発覚し、本人からも活動を自粛したいと申し出があり、活動を休止していました