女優の賀来千香子が20日、自身のインスタグラムを更新。17日に64歳の誕生日を迎えたことを伝えた。賀来は「こんにちは」と書き出し、「先日、DAMA Premium Vol.23（2026年2月配布・配信予定）の撮影がありましたお洒落なファッション通販です」と報告。「17日のこの日、撮影終了後、スタッフの皆さんにお誕生日のお祝いをしていただきました」と明かした。そして「このように、温かい皆さんの笑顔に包まれるような現場を、