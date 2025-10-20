防衛省＝東京・市谷陸海空3自衛隊による「自衛隊統合演習」が20日から各地で始まった。31日までで、一部に米軍とオーストラリア軍も加わり、同演習としては最大規模の計約5万8千人が参加。サイバーや宇宙、電磁波といった新領域を含む横断作戦などを訓練する。今春新設の統合作戦司令部による一元的な指揮機能も試す。防衛省によると、有事の際に自衛隊や海上保安庁の利用を想定して整備する「特定利用空港・港湾」を含む民間