木村拓哉（52）が20日、山田洋次監督（94）の新作映画「TOKYOタクシー」（11月21日公開）本編にも東京の名所として出てくる東京タワーに、自ら運転するタクシーに倍賞千恵子（84）を乗せて登場した。劇中で倍賞が演じるマダムの若き日を演じた蒼井優（40）は、18年の「妻よ薔薇のように家族はつらいよ三」以来、7年ぶりの山田洋次監督（94）作品への参加。「撮影が終わるのが本当に寂しくて…この映画でセルフリメークしたい」と