【モデルプレス＝2025/10/20】女優の桃井かおりが10月20日、自身のInstagramを更新。手作りの創作料理を公開し、話題を呼んでいる。【写真】桃井かおり「発想がすごい」話題の創作料理◆桃井かおり、手作り創作料理「茶碗蒸し蕎麦」披露桃井は「茶碗蒸し蕎麦」と料理名を紹介し、おでんの出汁がきいた具材たっぷりの蕎麦を披露。「おでんの汁で花巻蕎麦しよう！としてたら片栗粉がない」「何だかんだでこうなった」と創作の過程を