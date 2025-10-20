高松空港に着陸したアメリカ海軍所属のヘリコプター16日 10月16日、米軍のヘリコプターが高松空港に予定外の着陸をしたことについて「予防着陸」だったことが分かりました。 10月16日、アメリカ海軍所属のヘリコプター3機が高松空港に予定外の着陸をしました。けが人はおらず、民間機の運航などに影響はありませんでした。 これを受け中国四国防衛局が米軍に聞き取りを行った結果、「1機の警告灯