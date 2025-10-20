岡山リベッツ 18日、アウェーで東京と対戦した卓球Tリーグ岡山リベッツ。 第1マッチを落としたあと、第2マッチのシングルスに登場したのは国際大会から戻ったばかりのエース張本。底力を見せつけ接戦を制します。 さらに張本は、2勝2敗で迎えた「延長戦」でも勝ち、チームの勝利を決めました。 東京との激闘を制したリベッツは連勝を4に伸ばしました。 【岡山リベッツ3‐2木下マイスタ&