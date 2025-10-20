ファジアーノ岡山 サッカー明治安田J1リーグ第34節、ファジアーノ岡山が18日、ホームでセレッソ大阪と対戦しました。 リーグ戦は残り5試合。ファジアーノが勝って、下位のチームが負ければJ1残留が決まります 満員のスタンドではサポーターが新スタジアム整備に向けた横断幕を掲げました。 （岡山県／伊原木隆太 知事）「皆様方に可視化していただいた民