奈良県橿原市で２０日午前にあった住宅火災で、県警橿原署は焼け跡から３人の遺体が見つかったと発表した。火災は木造２階建てを全焼し、発生から約５時間３０分後の２０日午後１時４０分頃に消えた。橿原署によると、住宅には無職女性（８０）と５０歳代の娘２人が住んでいるが、３人と連絡が取れていないという。