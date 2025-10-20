20日の東京株式市場で日経平均株価の終値は先週末と比べて1603円35銭高い4万9185円50銭で取引を終えました。10月9日につけていた4万8580円を上回り、6営業日ぶりに史上最高値を更新しました。自民党と日本維新の会は、20日18時から党首会談を行い、連立政権を樹立します。21日の首相指名選挙では、高市氏が女性初の首相に選ばれる公算が大きくなっています。20日の東京株式市場では、取引開始直後から「高市銘柄」と呼ばれる宇宙や