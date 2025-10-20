韓国のソーシャルメディアコンテンツの音楽ブランド「ｄｉｎｇｏｍｕｓｉｃ」が１８日、ソウルの蚕室（チャムシル）室内体育館でコンサートを開催。オープニング映像で、４人組男性グループ・ＨＩＧＨＬＩＧＨＴの紹介時に、メンバーのユン・ドゥジュンではなく、グループを脱退したヨン・ジュンヒョンのいる団体写真を使用し、これを謝罪した。ジュンヒョンは２０１９年、韓国芸能界を震撼（しんかん）させた「バーニング・