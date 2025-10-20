タレントのユージさんが自身のインスタグラムを更新。自身の愛車の画像をアップしました。 【写真を見る】【 ユージ 】愛車のポルシェを公開「992 GT3ツーリング」「今回のGT3は羽なし。色はGTシルバー。めっちゃいい色です」ユージさんは、ポルシェの車体の画像をアップし「992 GT3ツーリング。先代のピスタチオちゃん(991.2GT3)は羽付きでしたが今回のGT3は羽なし。色はGTシルバー。めっちゃいい色です」と、投稿。