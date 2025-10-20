自民党と日本維新の会は、午後6時から党首会談を開き、連立政権の樹立で合意する見通しです。国会内から木村大久記者が中継でお伝えします。フジテレビ政治部木村大久記者：維新の吉村代表は大阪市で記者団に対し、自民党の高市総裁に朝電話し、「連立合意をする。ともに日本を前に進めていこう」と伝えたことを明らかにしました。また吉村代表は、「本日連立政権樹立の合意をいたします。きょうの夕方6時に正式に調印をしたいと