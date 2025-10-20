ロッテは20日、12月20日（土）、21日（日）にホテルスプリングス幕張･スプリングスホールにて、「M☆Splash!! 2025 Last Revue」を開催することになったと発表した。球団公式チアパフォーマーM☆Splash!!の2025シーズンメンバーでの最後のステージとなり、M☆Splash!!メンバーのほか球団公式マスコットのマーくん、リーンちゃん、ズーちゃんも出演する。チケットはMチケットオンラインにて販売され、企画チケットとして「公演