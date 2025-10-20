天海祐希主演の木曜ドラマ『緊急取調室』（テレビ朝日系）第5シーズン第1話が、TVerで再生数100万回を突破した。（※） 参考：劇場版『緊急取調室 THE FINAL』新予告＆ポスター公開天海祐希の鬼気迫る取調べシーンも 天海演じる叩き上げの取調官・真壁有希子が、可視化設備の整った特別取調室で取調べを行う専門チーム「緊急事案対応取調班」（通称・キントリ）のメンバーとともに、 数々の