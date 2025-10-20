¥È¥ë¥³¿Í¤ÎÉã¤ÈÆüËÜ¿Í¤ÎÊì¤ò»ý¤Ä·¦¿¿Íý¥Á¥ã¥«¥í¡¼¥º½÷Í¥¤Î·¦¿¿Íý¥Á¥ã¥«¥í¡¼¥º¡Ê¤¯¤Ü¤Þ¤ê¡¦¤Á¤ã¤«¤í¡¼¤º¡¢33¡Ë¤¬X¤Ç·ëº§¤òÊó¹ð¡£È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¤ªÁê¼ê¤Ï¥Þ¥¸¥·¥ã¥ó¤ÎºÍÆ£Âç²ê¡Ê¤µ¤¤¤È¤¦¡¦¤¿¤¤¤¬¡Ë=µÜºê¸©½Ð¿È¡£2¿Í¤Ï¤È¤â¤ËÁ´¿Í¸ý¤ÎIQ¾å°Ì2¡ó¤À¤±¤¬Æþ²ñ¤Ç¤­¤ë¡ÖMENSA¡×¤Î²ñ°÷Æ±»Î¡£·¦¤Ï¡ÖÆ±¤¸¤è¤¦¤ËÉ½¸½¤Î¾ì¤ËÎ©¤Ä¼Ô¤È¤·¤Æ¸ß¤¤¤òÂº½Å¤·¹ç¤¤¤Ê¤¬¤é¡¢¤³¤ì¤«¤é¤Î¿ÍÀ¸¤ò¶¦¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¤¤±¤¿¤é¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÄÖ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£?Æ¬