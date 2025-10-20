µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¤«¤Ä¤Æ?¿ÀÅªÈþ¾¯½÷?¤È¤·¤ÆÃíÌÜ¤µ¤ì¤¿¼ã¼ê½÷Í¥¤¬¤Ô¤¿¤Ô¤¿¥¦¥§¥¢¤Î¥Ô¥é¥Æ¥£¥¹¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¡Ö¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤â¡Á¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢¼«»£¤ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¤Î¤Ï¹õÌÚ¤Ò¤«¤ê(25)¡£ºÙ¤¤µÓ¤òÁÈ¤ó¤À¥Ý¡¼¥º¤ò¶À¤Ë±Ç¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤ÊÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÈäÏª¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥¡¥ó¤¬¸Î¾ã¤·²Æ¤Î¼Ì¿¿¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤ì¤«¤é¤È¤¤¤¦¹õÌÚ¡£¡Ö¤ä¤Ã¤ÈÉü¸µ¤Ç¤­¤¿¤Î¤Ç½ù¡¹¤ËºÜ¤»¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¤¼¡¢µ¨Àá