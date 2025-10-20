2025年11月、静岡県掛川市の住宅に現金を奪おうと包丁を持って押し入り、高齢夫婦2人にけがをさせた罪に問われているインドネシア国籍の男の裁判員裁判が10月20日から始まり、男は起訴内容を認めました。 【写真を見る】強盗傷害の罪に問われたインドネシア国籍の男の初公判＝地裁浜松支部・10月20日 強盗傷害の罪に問われているのは、インドネシア国籍の男（25）です。 起訴状などによりますと、男は11月18日、現金を奪おうと