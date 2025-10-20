20日の関東は、本州の南岸に停滞する秋雨前線の影響で、日中も雲が多く、昼間も気温があまり上がりませんでした。今は一旦やんでいますが、夕方以降は再び雨が降り出す見込みで、お帰りの時間は降っていなくても傘があると安心です。■夕方以降は所々で雨雲発生の可能性20日の関東は、本州の南岸に停滞する秋雨前線の影響を受け、午後になってもすっきりしない空が広がっています。東京都心も分厚い雲に覆われて、日差しがなく、日