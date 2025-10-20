２０日の東京株式市場で、日経平均株価（２２５種）は史上最高値をつけた。終値は、前週末比１６０３円３５銭（３・３７％）高の４万９１８５円５０銭となり、９日につけた最高値（４万８５８０円４４銭）を更新した。前週末の米株高に加え、国内政局を巡る不透明感が和らぎ、全面高となった。自民党と日本維新の会による連立協議が進展し、２１日にも自民党の高市早苗総裁が首相に選ばれる見込みとなった。高市氏の積極財政や