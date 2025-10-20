お笑いタレント伊集院光（57）が20日、フジテレビ系「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時50分）に生出演。ゲストの新人男性5人組アイドルグループ「KEY TO LIT（キテレツ）」の猪狩蒼弥から誕生日プレゼントでサングラスをもらい、ごきげんな気持ちで番組放送中もかけたままで過ごした。もともと猪狩は伊集院のラジオリスナーで「おそらく伊集院さんはこういうのが必要なんじゃないかな、と思って…」と準備してきたと、11月7日の誕生日