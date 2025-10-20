朝のNZCPIはややしっかり、円安進行もあり、朝は上昇、その後反落＝オセアニア為替概況 20日の市場で豪ドルドルは先週金曜日海外市場での豪ドル高ドル安の流れが継続し、朝方0.6515を付けた。もっとも先週半ばを上値を抑えた0.6515/25の抵抗水準を超えきれず、昼過ぎにかけて0.6500前後まで下げている。米中関係の改善期待が先週末からの豪ドル高につながっている。豪州は対中輸出が輸出全体の36.6％（2023年）と相当に大きな