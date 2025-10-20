テクニカルポイントユーロドル、方向性希薄、雲からの抜け出し待ちに 1.1816ボリンジャーバンド2σ上限（21日間） 1.1746エンベロープ1%上限（10日間） 1.1731一目均衡表・基準線 1.1686一目均衡表・雲（上限） 1.168521日移動平均 1.1665現値 1.1651100日移動平均 1.1635一目均衡表・転換線 1.163010日移動平均 1.1591一目均衡表・雲（下限） 1.1554ボリンジャー