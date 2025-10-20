ドル円１５０．６５近辺、ユーロドル１．１６６０近辺＝ロンドン為替 ロンドン早朝、ドル円は150.65近辺、ユーロドルは1.1660近辺での推移。ドル円は東京朝方の150.38付近を安値に、一気に150.80付近へと買われてスタートした。自民と維新の連立合意近しとの報道に市場は「高市トレード」の動きで反応した。その後も日経平均の大幅高とともに買われ、高値を151.20付近まで伸ばした。しかし、その後は