◇MLBナ・リーグ優勝決定シリーズ第4戦 ドジャース 5-1 ブリュワーズ(日本時間18日、ドジャー・スタジアム)山本由伸投手がワールドシリーズ進出決定の集合写真で大谷翔平選手の横で笑顔を浮かべました。ドジャースはブリュワーズとのナ・リーグ優勝決定シリーズを4連勝で勝ち上がり世界一連覇に向け進んでいきます。山本投手も第2戦で9回、3安打、7奪三振、1失点。メジャー全体8年ぶり、日本人選手初のポストシーズン初完投を達成