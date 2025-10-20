１９日のＴＢＳ「サンデーモーニング」では、自維連立ついてコメンテーターが意見を述べた。維新は、自民に１２の政策を提示。協力の絶対条件として「社会保険料の引き下げ」「副首都構想」「議員定数の削減」を求めている。８時台から厳しい意見が続々。「悪だくみ『加計学園』の悲願を叶えた総理の欺瞞」で大宅壮一ノンフィクション賞を受賞した作家の森功氏は「いろんなことがあるんでなかなか読み切れないんですけど、