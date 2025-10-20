ÀÅ²¬¸©°ËÅì»Ô¤ÎÅÄµ×ÊÝ¿¿µª»ÔÄ¹¤¬20Æü¡¢µ­¼Ô²ñ¸«¤Ë±þ¤¸¡¢Á°Æü19Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤¿°ËÅì»ÔµÄ²ñµÄ°÷Áªµó¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎÊý¤¬Î©¸õÊä¤·¡¢ÅêÉ¼Î¨¤âÂçÉý¤Ë¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£Èó¾ï¤Ë¤¦¤ì¤·¤¯»×¤¦¡×¤È½Ò¤Ù¤ë°ìÊý¡¢ÅöÁª¤·¤¿20¿Í¤Î¤¦¤ÁÂçÂ¿¿ô¤¬»ÔÄ¹¤ÎÉÔ¿®Ç¤°Æ¤Ë»¿À®¤Î°Õ¸þ¤ò¼¨¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡Ö¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·ëÏÀ¤ò½Ð¤µ¤ì¤ë¤«¤Ï¡¢¤Þ¤À·ëÏÀ¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£µÄ²ñ¤ÎÈ½ÃÇ¤òÂº½Å¤·¤¿¤¤¤·¡¢º£¤Ï¥³¥á¥ó¥È¤òº¹¤·¹µ¤¨¤ë¡£¤â¤Á¤í¤óÌ±°Õ¤Ï¼õ¤±»ß¤á¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÈ¯¸À¤¹