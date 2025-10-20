【覇王兵士、復讐する】 10月20日 配信開始 【拡大画像へ】 カカオピッコマは、同社が運営する電子マンガ・ノベルサービス「ピッコマ」にて、原作・悪童氏、Drag Co.によるマンガ「覇王兵士、復讐する」の独占配信を10月20日より開始した。 「覇王兵士、復讐する」はL国の最強戦力「フリント」特戦部のチーフコーチとして名を馳せた兵士・ナイトを主人公としたアクション